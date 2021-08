下月2日在港上映的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),是Marvel電影宇宙首次集合全亞裔陣容演出,近日密鑼緊鼓宣傳,昨日發放最新劇照,飾演男主角「尚氣」父母的「徐文武」梁朝偉與「映麗」陳法拉,在林中大擺功夫姿勢,似是比試又像在練武,還有深情對望的畫面。究竟這場戲講什麽?等多兩星期自有分曉。

(即時娛樂)