金像影后荷爾芭莉(Halle Berry)昨日慶祝55歲生日,上載了一條短片,片段中有男聲唱名曲《Smoke Gets In Your Eyes》,據報是其歌手男友Van Hunt的演繹。荷爾芭莉留言表示感恩,過去一年縱然偶有暴風雨,她還是有辦法找到快樂及更平靜,而且感到比過往更自由。

荷爾芭莉早前接受《Entertainment Weekly》訪問,談及將於11月24日在影視串流平台Netflix上架的自導自演新片《Bruised》,扮演過氣MMA拳手的她,開工首日已斷了兩條勒骨,但她堅持繼續演出。她表示:「以前到40歲,演藝事業就完結了,或者等到夠老了,扮演祖母角色,屆時可能再有機會。我不覺得54歲了還能扮演MMA拳手,但我做到了,所以必須改變,我就是例證。」

