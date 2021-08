剛度過40歲生日的薛凱琪,日前突然感到右下腹劇痛,入院檢查後,被證實是腸道發炎;留院期間,醫生說要等她排便、排氣才可出院,但她無奈說自己50、60個小時沒進食,沒東西可排出來。今日薛凱琪現身社交網報平安,透露她已出院回家休息,她貼上一張躺在牀上的照片,並在相中寫上「我終於出院了!每天吃兩餐,每餐吃了半碗白粥…幾天沒工作,和沒見到其他人的請跨底下,讓我悶到在家裏放了些眼影在我的眼睛上…不知道自己在做什麼,也沒力氣做什麼。」薛凱琪還留言「Taking my medication for five days and see how it goes. #不能無聊的我」,網民紛紛留言為她打氣,希望她保重身體及早日康復。

