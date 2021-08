尚有數天便踏入49歲的鄭秀文(Sammi),最近除了忙於宣傳新歌《螢》,還積極準備「818迷你音樂會」,藉以感謝多年來支持她的歌迷。Sammi今日在社交平台貼出一張運動Look照片,大曬弗到漏身材,並分享迎接8月19日49歲生日的感受。她留言「Mi(阿螢)還有幾天就踏入49歲。活了半個世紀,兜兜轉轉,高高低低,營營役役,一早發現生命中真正需要的,其實並不多。老生常談,活著最重要是心之快樂。人生很多的擁有,得來不易。除了自身不懈的努力和付出,也要感恩上天(在我心中當然是父啦!)的賜予。我相信萬物有時。上帝早已預備。No plan is needed. To me, God's plan is the greatest plan. #everythingisabouttiming #gratefulheart #今年特別想慶祝生日 #繼續增肥增肌增高增長 #followgod'splan #努力了半個世紀的阿mi」,好友梁詠琪留言讚Sammi「永遠都咁fit同充滿正能量」。

(即時娛樂)