「觸犯」蔚雨芯遭圍攻 翟威廉被罰穿羽絨歎加料麻辣火鍋 (13:58)

無綫綜藝節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》昨（15日）晚播出，首集嘉賓分成兩隊，大玩水上競技遊戲，黃美棋、蔚雨芯、陳嘉桓及林秀怡在郭子豪及周志康率領下，組成「康豪隊」；游嘉欣、羅毓儀及黃婧靈（波波）則由楊潮凱、翟威廉帶領下，組成「威潮隊」。眾人每個回合豁出去玩到盡，連主持林盛斌及區永權亦玩埋一份，場面混亂又搞笑！經過數輪混戰後，「威潮隊」最終慘敗，要在30幾度高溫下，穿羽絨戴冷帽吃「加料」麻辣火鍋。

「威潮」隊落敗主因，全因3名小花隊員全是「老鼠屎」，原本領先一個回合的「威潮」隊，因為波波在上訴環節出茅招「搬龍門」失分，令「康豪隊」追成平手；在另一個類似水上接龍的遊戲環節，波波、游嘉欣及羅毓儀多番失誤，被兜頭兜面淋水。先是羅毓儀指「避孕套」可戴在頭上，再有波波篤錯灰「誤殺」隊長楊潮凱，以及游嘉欣多番語塞忘詞。

由於游嘉欣在上一個掟Cream環節，已論盡跣倒，如今再度失誤，即獲Bob封為「游嘉Kick」，Bob笑稱：「次次都喺你度Kick住咗嘅，你唔好叫游游啦，叫Kick Kick啦！」全程表現精靈的黃美棋，在跳呼拉圈環節因身高問題意外受創；之後再遭「豬隊長」郭子豪擺烏龍慘遭壓倒地上，堪稱本集「慘情之最」。

男子組方面，翟威廉成為眾矢之的，事緣在「勁滑射手球」環節，翟威廉意外撲倒蔚雨芯，即時遭「圍攻」兼令「威潮隊」被扣分；之後的掟Cream環節，翟威廉再被「針對」，被指「彈弓腳」遭瘋狂掟Cream，最終面目全非，相當搞笑。

（即時娛樂）