聲夢畢業騷｜炎明熹遭失眠困擾險失聲 何晉樂公告戀情 (15:17)

一連四場《聲‧夢飛行 First Live On Stage》昨（15日）晚結束，薛家燕及大女石祐珊、郭可盈及女兒林天若、莊思明、周家蔚等支持，導師李幸倪 （Gin Lee）、江海迦 （AGA）、衛蘭 （Janice）、林欣彤（Mag）及周柏豪擔任嘉賓。尾聲部分，學員大合唱《拼圖》，文凱婷（Aeren）、潘靜文（Sherman）、詹天文（Windy）及林君蓮忍不住感觸爆喊。

Rock與Gin Lee手拖手合唱《天黑黑》，唱畢二人忍不住落淚，Gin Lee大讚Rock終於唱到，Rock表示唱此歌落敗後，Gin Lee曾致電給他，2人講足兩小時，令他感覺到不是孤單一人，Gin Lee說：「我只想講無論如何，支持和惜你的心永遠都不會變，不過在這個台，你除了多謝我，好似想多謝另外一個人。」Rock即道：「在比賽期間，我的女朋友都好支持我，她為人比較低調，但好多謝她好包容我，I Love You baby！」

Gigi及鍾柔美（Yumi）分別與Janice合唱《Million Reasons》及《就算世界無童話》，Gigi被Yumi爆料曾試過傳英文短信給Janice，卻弄得Janice不知短信想講什麼，Gigi表示因不懂以英文表達而要靠翻譯，Yumi笑道：「果然火星文只是得Gigi先睇得明。」

Gigi表示唱了4場，差不多已失聲，更自爆比賽結束後直至開騷前，一直受失眠困擾，她說：「見演唱會逼近，心想『死喇』，所以想盡辦法去瞓，結果都瞓不到，朝早姑丈拉我去跑步，才能維持體力，但演出都有少少失誤，覺得表現不是好好，得50、60分，比首場進步加多5分，就是與觀眾交流多了。」

問失眠是否因入行太大壓力？她說：「我也不知壓力來源，可能太多想法，家人買了補健品給我幫助睡眠。」她稱之後準備拍劇，要看多些電影磨練演技，但暑期功課仍未做完，也要開始趕工。

Rock表示女友到場支持，故想隆重一點在台上多謝女友，體諒他比賽很忙又煲湯給他飲。拍拖一事很多粉絲都知，因知道他未有心理準備公開，還好好幫他守秘密。

（即時娛樂）