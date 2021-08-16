與影后毛舜筠鬥戲 孖姜濤初登大銀幕 Jer減磅玩變「髮」 (18:40)

彭秀慧導演與英皇電影再度攜手，炮製全新電影，成功撮合影后毛舜筠（毛姐）及人氣王姜濤拍戲，而MIRROR另一位成員柳應廷（Jer），亦確定加盟演出，跟姜濤同樣獻出銀幕第一次，與影后毛姐鬥戲！

為籌備這齣話題新作，彭秀慧早前秘密揀蟀，經過多次試鏡後，Jer獲得電影角色，他說：「我記得當花姐（經理人黃慧君）跟我說：『 Jer，你試鏡成功了！』我真的開心到不懂反應，始終這是人生第一次參與電影演出，過往甚少這方面經驗，希望可以給大家看到最好的表現！」

Jer唱歌實力早已被認同，雖然曾經拍過劇，但相對演戲經驗較少，初登大銀幕，Jer樂於接受挑戰：「我一直集中音樂發展，但都會突破自己，比如在MV裏面都會演戲，只是沒有對白，去到電影是另一個層次，不但要講對白，還有身體語言，所以幾擔心自己演出，幸好我向來愛演戲，之前去過戲劇班上課，當跳進一個角色裏，演繹不是Jer的狀態，是一個幾得意的挑戰！」

更幸運的是，Jer遇上彭秀慧，在他的眼中，彭導演不但是好導演，還是照顧周到的人生導師：「在《全民造星》的時候，我已經覺得KP（彭秀慧）對學員超級用心，今次合作，更加體會到這一點，未開機前，KP籌辦了很多工作坊給我、姜濤與其他演員，又幫我們拉近與毛姐關係，彼此不再存在前輩與後輩的心態，熟絡之後，會令演戲時的效果更好；對我和姜濤這些新演員來說，有時對劇本的理解會走錯方向，作為導演，KP會試演很多遍，給我們明確指引，找到演戲重點，很開心能有一位對演員用心的導演！」

Jer與姜濤既是好隊友，又難得拍住上首次初登大銀幕，Jer坦言姜濤是自己的一顆定心丸：「我本身慢熱，加上去到一個不算好叻的範疇，我有點緊張，幸好有姜濤在旁，平時大家比較熟，先去除一份緊張感，姜濤又是第一次拍電影，一起練習、一起聊天，會緩和彼此的緊張，而今次是個好開始，有姜濤的陪伴就更好，可以幫助大家成長！」

相對而言，毛姐是影后級前輩，對Jer這樣自我要求極高的新星，起初難免會構成壓力：「在我心目中，毛姐是個遙不可及的前輩，第一次見面，我已感覺到她是個親切的前輩，好擔心我和姜濤這些新演員會緊張，她會與我們傾偈緩和緊張感，坦白說，剛開始不算太成功，面對這位前輩，就算她好隨和，自己會有少少緊張，但經過溝通後，情况已好了很多。」

Jer目前努力喼弗，又密謀轉換新形象，名副其實以最佳狀態現身，他笑言：「大銀幕顧名思義，五官與臉孔都會放到很大，最近正努力減磅，希望精神一點；還有我會轉髮型，現實中Jer的髮型已維持很久，為了今次電影角色，我會剪頭髮，以全新形象與大家見面！」

（即時娛樂）