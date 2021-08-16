伙陳蕾張天賦拍電視廣告 郭偉亮夏天穿冷衫呻熱到暈 (19:42)
文章日期：2021年08月16日
郭偉亮（Eric Kwok）聯同陳蕾、華納新人MC張天賦，一同拍攝虛擬銀行音樂劇場及電視廣告，陳蕾包辦曲詞唱《凡星》，內容以「誰都可以發光，只要找對地方」為主題，歌曲勵志感動，振奮人心。
是次銀行廣告，是一個音樂小短篇勵志故事《凡星》。昨晚於社交平台首播後，已吸引35萬人次觀看，網民讚故事感人，陳蕾首歌好聽。故事講述陳蕾是一個不顧一切、追夢追到開演唱會的女歌手，寧願每日打幾份工、變賣家當，都覺得人生要無憾，堅持追夢，而她的努力感動到另一位本來已經為現實放棄理想的中年男歌手兼經理人Eric Kwok，幫助陳蕾由街唱busking，成功登上舞台開個唱，而陳蕾的成功同時打動了仍在努力追夢的後起之秀MC張天賦。這個也是陳蕾真實人生故事，為唱歌夢想奮鬥、堅持了11年，近年獲得外界認同。
今次音樂劇場分3日在香港不同地點拍攝，幾位主角要在酷熱天氣下拍攝。Eric Kwok於廣告內演老闆，服裝上有西裝，內裏更以「冷衫」襯底，感覺與夏天拍古裝戲無異，Eric Kwok熱到頭暈，反問為什麼他要夏天穿冷衫，工作人員就笑他：「貪靚係有代價㗎！」Eric邊流汗邊反諷自己：「依家啲年輕人38度着大褸都冇汗，我就濕曬，真係要檢討下。」
陳蕾首次演電視廣告，又創作主題曲，兼且寫自己真人版故事，創作過程有共嗚，陳蕾說：「自己一路走來，和故事的女主角一樣，我都試過變賣家當維持生計，但仍深信由比賽舞台走到今日，只要有找對地方，大家都可以盡情發光。」
MC張天賦首次拍電視廣告，角色做回自己，係一個追夢的busker，演出前只得一晚時間唱師姐新歌，他通宵練彈練唱，到現場拍攝時揮灑自如，唱出了MC式味道，一take過完成，令工作人員嘆為觀止，同公司的師姐陳蕾及Eric Kwok大讚MC靚仔唱歌又好聽，搞到MC面紅。