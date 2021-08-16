伙陳蕾張天賦拍電視廣告 郭偉亮夏天穿冷衫呻熱到暈 (19:42)

郭偉亮（Eric Kwok）聯同陳蕾‬、華納新人MC張天賦，一同拍攝虛擬銀行音樂劇場及電視廣告，陳蕾包辦曲詞唱《凡星》，內容以「誰都可以發光，只要找對地方」為主題，歌曲勵志感動，振奮人心。

是次銀行廣告，是一個音樂小短篇勵志故事《凡星》。昨晚於社交平台首播後，已吸引35萬人次觀看，網民讚故事感人，陳蕾首歌好聽。故事講述陳蕾‭是一個不顧一切、追夢追到開演唱會的女歌手，寧願每日打幾份工、變賣家當，都覺得人生要無憾，堅持追夢，而她的努力感動到另一位本來已經為現實放棄理想的中年男歌手‭兼經理人Eric Kwok，幫助陳蕾由街唱busking，成功登上舞台開個唱，而陳蕾的成功同時打動了仍在努力追夢的後起之秀MC張天賦。這個也是陳蕾真實人生故事，為唱歌夢想奮鬥、堅持了11年，近年獲得外界認同。

今次音樂劇場分3日在香港不同地點拍攝，幾位主角要在酷熱天氣下拍攝。Eric Kwok於廣告內演老闆，服裝上有西裝，內裏更以「冷衫」襯底，感覺與夏天拍古裝戲無異，Eric Kwok熱到頭暈，反問為什麼他要夏天穿冷衫，工作人員就笑他：「貪靚係有代價㗎！」Eric邊流汗邊反諷自己：「依家啲年輕人38度着大褸都冇汗，我就濕曬，真係要檢討下。」

陳蕾首次演電視廣告，又創作主題曲，兼且寫自己真人版故事，創作過程有共嗚，陳蕾說：「自己一路走來，和故事的女主角一樣，我都試過變賣家當維持生計，但仍深信由比賽舞台走到今日，只要有找對地方，大家都可以盡情發光。」

MC張天賦首次拍電視廣告，角色做回自己，係一個追夢的busker，演出前只得一晚時間唱師姐新歌，他通宵練彈練唱，到現場拍攝時揮灑自如，唱出了MC式味道，一take過完成，令工作人員嘆為觀止，同公司的師姐陳蕾及Eric Kwok大讚MC靚仔唱歌又好聽，搞到MC面紅。

（即時娛樂）