《媽媽的神奇小子》票房破500萬 膺西班牙電影節競賽單元最佳電影 (20:10)

由吳君如﹑梁仲恆﹑張繼聰和馮皓揚等合演的電影《媽媽的神奇小子》，自上周四開畫，4天票房已逾500萬，成績不俗。

眾演員連日來馬不停蹄親身到戲院謝票，一口氣謝票近70場，電影亦剛於第18屆西班牙比克（巴塞隆拿）《亞洲夏日電影節》（Asian Summer Film Festival （Vic, Barcelona） ） 競賽單元中，榮獲「最佳電影」獎項，評審形容電影「鼓舞及溫暖人心，展現出（蘇樺偉）的不凡及克服一切的能力。」

對於電影獲獎，君如笑指聽到消息時，在家中跳了起來，她說：「原來開心到彈起係真嘅，真係好鼓舞，票房報捷之餘電影又攞埋獎，真係開心到癲咗！最佳電影對我嚟講係最振奮，因為係成部戲台前幕後，群策群力嘅成果！巴塞隆拿係我其中一個好喜歡嘅城市，今次去唔到攞獎係有啲失望，但係我會繼續留港支持參加殘奧嘅運動員同埋繼續謝票！謝爆佢！」

而君如的圈中好友包括張敬軒、宣萱、方中信、張達明、谷德昭、梁詠琪、鄭中基、關之琳、柏安妮、許鞍華、奚仲文、張叔平、小美、毛舜筠、余安安、盧覓雪等，也先後撐場，且分享觀後感，令君如感恩大家對她的支持。

其中張敬軒表示看完電影後，不但表示電影感動人心，更追問君如電影可有菲律賓版，好讓他的家傭姐姐也能跟姊妹們到戲院觀賞；鄭中基跟老婆看完電影後，要連忙安慰太太，太太感動得幾乎全程抹眼淚，所以鄭中基來不及給君如說觀後感，笑說會致電她詳談，因要安慰仍在抹淚的太太。

（即時娛樂）