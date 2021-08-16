孖白只以反面教材拍行山廣告 陳欣妍碌落山坡擦傷手臂 (20:28)

陳欣妍（Shirley）自節目《美女郊遊遊》後，便與行山結下不解之緣，最近伙拍電影《忽然心動》拍檔白只，為漁護署拍攝網絡廣告，向大眾宣揚行山安全信息，兩人走遍城門水塘和鶴咀取景，並以反面教材方式拍攝，其中一幕Shirley只需簡單滾落山坡，但由於太斜變成真的碌落山，令她的手臂擦傷！

廣告中白只為接近女神，而出盡不同招式，除了忘我地為Shirley影打卡相外，又一齊爬石邊，之後更英雄救美孭起Shirley。由於兩人已在《忽》合演情人，建立了默契，毫不尷尬，Shirley說：「同白只再合作好開心，因為佢真係好搞笑，同埋成條廣告片都係反面教材，我哋要不停做錯誤示範，希望大眾行山時都會注意安全！有幕講我要喺個山坡碌落去，導演叫我扮碌就得，但因為太斜我停唔到，擦損咗少少，無大礙。」Shirley續稱平日有行山習慣，是著重安全的人，因此不會做危險事，更藉著今次機會呼籲大眾行山要有公德心，自己垃圾自己帶走，說：「香港嘅大自然有好多美景，疫情下無得去旅行，多咗好多人去行山，但郊遊嘅同時，大家都要有公德心去愛護環境！」白只表示平日甚少做運動，更莫說行山，笑稱這幾天拍攝對他來說，是相當大的運動量呢﹗

（即時娛樂）