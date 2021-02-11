賣Hermès手袋籌200萬捐學校項目 翁靜晶用19蚊淘寶手袋 (23:06)

翁靜晶於6月協助老公何猷彪眾籌助尼泊爾抗疫，上月他們將價值600多萬的救援物資送到加德滿都，今日她又有慈善新搞作。她在Facebook上載5個Hermès手袋（3個Birkin、2個Kelly）的照片，表示希望這批新手袋能換得200萬港元，所得款項會全數捐「何東文化發展基金」，以資助校內有需要的學生作為學習相關的項目，減輕學童因家庭環境而帶來的學習壓力。她寫道：「我不希望見到，有小朋友因為家庭環境的困擾，而落後於起跑線。」

翁靜晶接受《明報》電話訪問，她表示這批手袋皆是禮物，包括已故老爺（何鴻章）與老公何猷彪（Sean ）所送的，其中一個用了一次，其他是全新的。她一向不愛用名牌，殘殺動物取其皮做手袋違反她的理念，其次買一個手袋要花數十萬元，這是超現實價錢，這筆錢可以幫助多少個貧困家庭？她不用名牌手袋還有一個原因是只會增加個人壓力，要照顧它們怕弄壞，每次聽到鄰居被爆竊自己又好擔心，自己只是保管者。她稱已有不少人對這些手袋有興趣，特別是其中一個鱷魚皮的，特別珍貴，因為有錢也不容易買到，但她希望整批有人承接。

問她將老公所送的名貴手袋變賣是否獲對方同意？她說：「Sean 跟我一樣不用名牌，我們的理念是一致的，他沒有異議。」翁靜晶稱將來跟Sean也不會留遺產，所有也捐出去，那些古董珍寶就捐到博物品由專家去保養，這樣才能永久保存，是人民資源延續。她笑說：「遺產留子女咪等佢哋變賣『敗』咗佢！何家送贈了很多價值不菲的首飾給我，我沒有配戴，難道將來陪我入黃土？我沒需要留給女兒，因為她們有能力。」好奇問翁靜晶平日用的手袋？她有好介紹：「淘寶囉！手袋是膠質地，19蚊，用到爛爛地要用繩綁住，我用的袋與衫也是淘，用這些沒有負擔最好！」

（即時娛樂）