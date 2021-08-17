指袁澧林「離譜」｜遭謝安琪投訴唔識揀相 張繼聰：男女角度不同 (11:51)

張繼聰、朱栢康、袁澧林及朱栢謙，昨（16日）晚於土瓜灣拍攝新戲《窄路微塵》。阿聰表示今次是支持新導演，且故事有意義，講述基層人士如何疫境生存，片中他經營小型清潔公司，受疫情影響生計。

阿聰坦言體會很深，因他去年全年只開了10日工。問到是否損失了9成收入？他說：「不要再提了，去年每個人都艱難，我太太都是，街都出不了，更加不用說工作，幸好有少少底，但都不希望長期這樣，托賴今年有好轉。」

阿聰片中與袁澧林有一段微妙感情，他稱雖然與袁澧林首次合作，但覺得對方很「離譜」，他笑說：「她本身條件已很好，而且態度又好，又聰明、勤力，又練功夫，又有音樂造詣，是很有前途的新人。」袁澧林表示之前上堂，已從阿聰的分享中獲益良多。

另外，談到遭太太謝安琪投訴不懂揀相？阿聰笑指情趣而已，他的唯美角度已用在娶對方上，他說：「男仔同女仔揀相角度很不同，我覺得靚，她未必覺得，所以我懶醒揀張沒有樣子的，點知都是收到投訴，其實都是想互動一下。」

正演出舞台劇的朱栢康，趁休息一日抽身拍攝，他說衡量過能力上應付到才接拍，不擔心會演到精神分裂，不過前日完成拍攝後，返到屋企便要即刻記返舞台劇的台詞，「因為台詞是海量級，所以要做足準備。起初排練時面對兩位巨人都很大壓力，但排了兩星期後已開始熟習，大家對我也很包容。（滿意自己表現嗎？ ）我有少少驚訝，觀眾很投入和喜歡，而一個演出要完整，一定要看觀眾反應，很好地出來的效果都中晒我們想要的Point。」

（即時娛樂）