《七公主》花旦演技角力 高海寧拍喊戲嗌崩潰：我同角色有共鳴 (13:32)

無綫劇集《七公主》於上周首播，林夏薇憑真摯演技率先跑出，昨（16日）晚播出一集，輪到高海寧（高Ling）「出招」！在《七公主》中高Ling卸下靚女包袱、飾演男仔頭司機顧青桐，雖然性格火爆卻重情義。

昨晚劇情講到青桐因前男友再度捲入官非，陷坐監危機，大狀家姐顧靈珊（黃翠如飾）見狀遂出手助其脫險。由於表面證供對青桐不利，靈珊無計可施下，當眾揭露青桐不為人知的慘痛過去博取勝算，原來青桐因未成年誤入歧途兼懷孕，在女童院誕下女兒後被迫母女分離；對於傷心往事被提起，性格硬朗的青桐亦忍不住在庭上崩潰痛哭。

短短數分鐘戲分，高Ling先後演繹了不忿、感慨、逃避、委屈、沉痛、倔強等複雜情緒，眼淚更是自然落下，網民大嗌心痛，更有網民肉緊表示：「唔知搵唔搵得番個女。」對於喊戲惹熱議，高Ling謙稱全靠監製陳維冠（Joe）信任及事前悉心指導：「阿Joe有同我哋圍讀，執我哋語氣同動作，所以演時好有信心。」

高Ling笑指顧青桐開啟了潛藏其體內的麻甩基因，並坦言昨晚播出的喊戲，是劇中數一數二難演場口：「既有仇恨又要扮堅強，內心又有種粉碎晒嘅痛。其實做嗰陣係幾度崩潰嘅，因為呢個角色唔會喺人前喊，但又始終都係人會崩潰。呢場戲係一take過，我做嘅時候都好心痛，戥個角色心痛。」高Ling又謂與青桐這個角色很有共鳴：「大家都係表面上嘻嘻哈哈，但其實內心承受緊好多嘢。」

（即時娛樂）