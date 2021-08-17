29+1｜鄧紫棋30歲生日收大束鮮花 跟家人慶祝感動流淚 (13:52)

昨（16日）天是鄧紫棋（G.E.M.）的30歲生日，她在社交網貼了多張慶祝生日的照片和短片，壽星女還收下多個蛋糕及大束鮮花，而G.E.M.跟家人慶祝時還感動得流淚，G.E.M.有感而發撰長文，抒發生日感言，她表示終於邁入人生另一階段：「以前聽說人越看清現實面貌，心會越硬。但隨著自己一步一步走到今天，我感覺其實是反過來的：人越看清現實面貌，心會越柔軟。因為你會開始意識到，在冷世界裡有人真心真意愛你關心你，有多麼可貴；在快時代裡有人願意停下腳步好好陪伴你，是多麼難得。」

對於「三十而立」，G.E.M.表示：「原意指人在三十前後建立自己人生穩定的價值觀。今天我猶感人生如此艱難，但我是如此幸福。曾經越多的心碎讓我越珍惜現在擁有的一切：和我有著真誠連結的人們、我的健康、我的時間、我的機會、我的信仰...一切一切，經歷得越多越是由心感恩。」

她續說：「人生是一趟不停尋找真正目的地的旅程。我不確定我知不知道真正的目的地在哪兒，但此刻我真的很感謝上帝讓我遇到很美好的人們與我同行！最後我想對住在我心裡那個堅強卻又脆弱，理智卻又感性的小女孩說：生日快樂鄧詩穎，你的新一頁開始了！勇敢、自由地飛吧！天空沒有極限！P.S.下一張專輯，我感覺會很精彩！」

（即時娛樂）