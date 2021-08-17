薛家燕讚《聲夢》鍾柔美跳唱皆精：發揮淋漓盡致 (14:35)

薛家燕表示Yumi是她藝術中心的學生。（Ig圖片/鍾一虹攝）

【今日直擊】薛家燕邀請王梓軒及其音樂節目《演鬥聽》團隊鄭嘉嘉、咖啡因公園、dR.X黃浩邦，擔任電台節目嘉賓，梓軒大讚家燕姐夠義氣，迎接孫仔出世前夕，還上《演鬥聽》擔任評判，又爆姜麗文和吳業坤（坤哥）在家燕姐面前爭寵：「真抵死，姜麗文夠膽講，家燕姐在她夢中出現幫她洗白白；坤哥就說家燕姐是他杯茶和點心。」

家燕聞言哈哈大笑，但稱評分沒有偏心：「坤哥說見到我便起痰，唱作了一首《燒賣》，又唱得幾好喎！若然我在姜麗文夢中出現就大鑊嘞。」

憑《聲夢傳奇》而為人認識的鍾柔美（Yumi），有份演出聲夢畢業騷，家燕姐前晚捧尾場，她指Yumi是旗下藝術中心的學生，看著她從小成長，現在演藝路上取得好成績，替對方高興。

家燕姐昨天也在Ig貼了和Yumi合照，並寫道：「昨（前）晚去睇《聲‧夢飛行》演唱會，見到一班聲夢新秀，演出得非常落力，個騷非常之精彩！一班聲夢新秀經過TVB呢年嘅訓練，每位都表現出超水準，我特別欣賞我嘅學生Yumi，見到佢喺台上跳唱皆精，發揮得淋漓盡致，我真係好開心！期望一班聲夢新秀有更多演出，更好發展，在樂壇上發光發亮！」

（即時娛樂）