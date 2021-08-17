港姐真人騷玩水底寫真 跟ViuTV《美選D.n.A》撞橋？ (16:16)

無綫港姐真人騷節目《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》，昨晚（16日）播出一集，除了有師姐歐陽妙芝擔任導師，教佳麗如何在Catwalk中展現美態外，更有險象橫生的水上Catwalk，以及美感十足的水底寫真。

先講水上Catwalk，4組佳麗要鬥快在不穩定的水上浮板，優美地完成Catwalk；由於難度頗高，加上現場頗大風，拍攝時險象橫生。除了邵初、劉珍寶、王嫿嫿、梁允瑜、楊培琳、陳聖瑜、宋宛穎、伍韻婷及梁凱晴表現較為淡定外；張嘉倩及莫韻諰不斷尖叫，關楓馨、戴佳敏、葉靖儀、王嘉慧及盧淑儀步步驚心，余詠童及陳懿德則最陰公，先後失足跌入水池。

辛苦捱過一關的佳麗們，來到水底寫真挑戰，再度遇上難關，雖然正式比賽前有20分鐘練習時間，但由於現場不諳水性的佳麗頗多，眾人要符合大會要求跳入水底，鬥擺靚甫士的同時，更要面露笑容及保持雙眼張開，絕非易事！節目所見，粉紅組的佳麗最為「驚青」，朱綽盈嚇至扁嘴大叫兼哭紅了眼，王嫿嫿則在練習期間多番「縮沙」，師姐張秀文見狀，即車輪轉安撫組員及耐心從旁指導。

率先完成挑戰的橙組，整體表現亮麗，過半數組員落到水底表現淡定，陳聖瑜更是超水準演出，不但做出翻滾動作，更自信十足地展現笑容及美態！王嘉慧及莫韻諰的雙人寫真表現亦甚有美感，且默契十足。

事有湊巧，今次港姐真人騷的水底寫真，被發現跟ViuTV在2016年的選美節目《美選D.n.A》撞橋，當年ViuTV亦曾為佳麗拍攝水底寫真，而大熱的張沛樂（沙律）在水底盡展驕人身段，並獲得高分數。

（即時娛樂）