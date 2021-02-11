《怒火》首映禮｜李璨琛憶被陳木勝鬧爆往事 譚耀文跟甄子丹講「我愛你」 (17:18)

李璨琛（Sam）、譚耀文和陳家樂等，昨晚（16日）出席陳木勝（Benny）遺作《怒火》首映禮。李璨琛讚陳木勝無脾氣，不過也曾被對方狠鬧，他說：「和Benny合作拍《特警新人類》，Benny對住我、吳彥祖、謝霆鋒和馮德倫幾個百厭星，也沒脾氣，還和我們打成一片，但有幕我們從天台躍下，拍攝時仍在玩，互相推撞，結果我撞到個頭，即時被他鬧到飛起，他說『拍動作片，唔可以玩，要專心 』。」

譚耀文表示在戲中跟甄子丹有幾場對手戲很深刻，其中一場在廁所內跟對方講「我愛你」，他說：「好耐無同男仔講過。（有否起雞皮？）沒有，當同個仔講。」今次是他首次和Benny合作，透露電影拍到最後，已察覺Benny面色不太好，事後聽工作人員說Benny其實不舒服，他會永遠記得Benny親切的笑容。

陳家樂投資價值5000多萬元的豪宅新樓盤，最近終止交易，他指自己不懂投資，交由家人負責，他說：「多謝老闆鼓勵我置業，續約時借了錢給我，加上自己的儲蓄。（再入巿？）要問家人，但想和家人住同區，大家有個照應。」

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（即時娛樂）