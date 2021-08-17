Aka出新歌《愛人如己》 反思朋友經歷 (17:33)

趙慧珊（Aka）近日推出新歌《愛人如己》，歌曲講述將自己認為最好的東西，放在別人身上，如歌名「愛人如己」，Aka說︰「呢首歌係要反思，係咪用自己認為最好的方式去愛一個人就係好事，由細到大，老師父母都教我哋，要將最好嘅嘢去畀人，但你覺得最好嘅嘢，又係唔係對方認為最好呢？係咪合適，別人鍾唔鍾意呢？如果佢冇話你聽真實感受，或者佢勉強說喜歡，雙方關係又可唔可以長久落去呢？」

Aka日前為新歌拍攝MV，有別過往MV，Aka除了親身上陣拍攝外，還邀請了她的中學師妹、網絡女神陳苡臻（Jessica），以及盧鎮業（小野）等演出，Aka表示︰「今次MV找兩位演員，將呢個故事演繹出來，雖然之前未接觸過，但有睇過佢哋拍攝作品。」

雖然Aka只參與MV一部分，而且還在最後才拍攝，不過她很早便現身拍攝現場，除了與導演密密斟，以及觀看Jessica與小野演出外，又請飲特色飲品慰勞他們，非常識做。Aka對演情侶的Jessica與小野讚不絕口，她說︰「今朝去探班，見到兩位演員好投入，就算係cut咗機，都會繼續瞓喺牀上講笑，鏡頭入面自然甜蜜感覺，同我聯想呢個故事嘅畫面好相似，演得好自然，都好欣賞及多謝佢哋今次參與。」

（即時娛樂）