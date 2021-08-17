預祝66歲生日｜疫情反覆 陳美齡跟家人團聚計劃一拖再拖 (17:48)

【今日直擊】陳美齡（Agnes）今日在觀塘綵排9月舉行的演唱會，大會推出生日蛋糕及派大利市，預祝周五（20日）她的66歲生日；Agnes也禮尚往來，向工作人員派利市及請吃曲奇。Agnes透露正日生日會跟家人食飯慶祝，生日願望疫情盡快過去，可以跟家人團聚。

Agnes表示疫情爆發1年幾，香港情况已緩和，但日本仍然有不少病例，3個兒子身處美國加州疫情反覆，他們留家工作一年，近來終可返回辦公室，但最近因多人感染，又要面臨封城抗疫，令到一家團聚計劃一拖再拖，她說：「本來大仔和三仔，打算11月回日本探我，但好多隔離措施，他們不能請太多假，奈何老公沒有美國簽證，反而我有美國簽證和香港身分證，可以跑來跑去探親，現在考慮放棄老公，12月獨自赴美探3個仔，好掛念他們。」問到抱孫是否生日願望之一？她笑言：「抱孫是永遠的願望。」

今年是Agnes入行50周年，她指自己最近不停反思，非常感恩獲歌迷擁戴、觀眾關注，人生路上好多貴人相助，希望透過自己的歌聲，向各方衷心致謝。她已為音樂會設計了歌單、邀請嘉賓，沒想到大會為她後加跳舞環節和4D特效，還好距離演出尚有1個月時間，她有信心做場精彩演出。

（即時娛樂）