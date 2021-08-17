孖謝賢相隔60年再鬥戲 馮寶寶提議申請健力士紀錄  (22:00)

久未參與電影演出的66歲馮寶寶，早前被老拍檔謝賢（四哥）及監製林家棟打動，答應參演電影《殺出個黃昏》。雖然寶寶姐身在馬來西亞，但她不忘幫手宣傳，日前透過連線接受訪問。寶寶姐說家棟很給面子，特意飛往大馬請她食飯講解劇情，最緊要當然是被四哥所吸引，「我叫四哥是叫四哥Daddy的，因為我們第一次合作，他是演我Daddy。雖然我們都是同一個年代行過來的演員，但我們不是同輩，我當時只得5歲，所以我覺得可以再陪他跑一圈是很難得。拍完我甚至向家棟提議，可否申請健力士世界紀錄，因很少可以兩個演員相隔60年，還可以健康地再合作一次，而且還要做男、女主角」。寶寶姐亦表示很佩服四哥的專業精神，「今次我見到四哥Daddy依然是腰身挺直，手臂、胸肌無下垂，行出來的剪影依然那麼有型，但他並非單純貪靚，他跟我說這世人只做過一樣工作，作為男主角要對得起職業和觀眾，一定要保持好身形，這個令我對他更多了一份尊敬」。

寶寶姐亦感恩遇到家棟這位好監製，讚對方非常認真，每日都有到片場，還親身示範表情給她看，以及提點她該怎麼演，這是很幸福的事。她笑指來到這個年歲才遇到家棟，感覺有點相逢恨晚。提議她下次要求與家棟演情侶？寶寶姐開心說：「那要修圖，行不行的？（叫家棟化老妝遷就你便可？）對！這提議非常好，哈哈！真心話，為何我由28歲就要開始演呂方媽媽、葉童媽媽呢？所以若再有機會拍戲，我都希望可以靚靚出來示人。」

對於該片獲邀到海外參展，包括入選「烏甸尼遠東電影節」競賽單元、於「芝加哥亞洲躍動電影節」及「夏威夷國際電影節」參展等，寶寶姐表示很開心。對於家棟曾說有意開拍前傳，問寶寶姐想誰演她的年輕版？她搞笑說：「不准！如果電影菲林可以美圖、修圖，我就可以演了。其實不一定前傳，亦可以原班人馬開拍另一個故事。」

（即時娛樂）