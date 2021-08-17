伍仲衡10月九展舉行演唱會 為逾20歌手度身揀歌冇覺好瞓 (23:25)

伍仲衡3月舉行的演唱會反應好，故10月再開騷，今次搬到更大場地演出。（大會提供/明報製圖）

著名音樂人伍仲衡將於10月16日、17日假九龍灣國際展覽中心Star Hall舉行兩場《伍仲衡再搞花臣音樂會》，早前優先訂購的門票早已售罄，公開發售之門票，將於明天（18日）早上10時起於快達網開賣。

伍仲衡繼今年3月舉行的音樂會在24小時內門票全數沽清，被稱為疫市奇葩後，今次音樂會再掀搶飛潮。今次演出嘉賓名單邀請了不同年代歌手獻唱，超過20位演出嘉賓助陣，大家都十分畀面，伍仲衡情商邀請大家演出時都爽快一口答應，演出名單包括：泳兒、鄭融、強尼、吳業坤、雷深如（J.Arie）、阮兆祥、布志綸、羅凱鈴（Judas Law）、鍾柔美（Yumi）、冼靖峰（Archie）、黃淑蔓、劉威煌、羅敏莊、石詠莉、林志美、海俊傑、何婉盈、區永權、陳澤言（CY）、EO2，不過特別嘉賓就暫時保密。

他為答謝所有演出嘉賓，近月用心為每位表演歌手度身挑選歌曲，還要應付排山倒海式宣傳。他笑說：「正努力為超過30套宣傳服裝撲衫，睇嚟要公開徵求品牌贊助服裝至搞得掂，依家忙到每日只可以瞓3、4個鐘，仲要減肥，簡直冇啖好食。」日前他出席冠名贊助商的防疫用品活動，大批粉絲聞風而至，逼爆場地。

（即時娛樂）