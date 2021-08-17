被姜濤取笑肥又樣衰 柳應廷反擊：係肥但靚仔 (23:48)

姜濤、柳應廷（Jer）、林家謙及Tyson Yoshi將於9月27日合作演出拉闊音樂會，是次音樂會以「風火雷電」為主題。4人近日先後接受「快問快答」挑戰，從二選一題目中測試出他們的真心話，繼姜濤後，柳應廷是第二個接受挑戰。問他想開Show還是出碟？柳應廷說開Show較開心，因為可以跟觀眾互動，所以在「想舉行一萬人睇嘅Online Show，還是一百人睇嘅實體Show」二揀一，他當然是選擇舉行實體Show。至於寧願忘記歌詞還是走音，他就自爆經常忘記歌詞，但他覺得作為一個歌手來說這都是不要得的。再問他想組合還是solo？他即說MIRROR，再選擇「MIRROR GO與調教你MIRROR」時，他選了「MIRROR GO」，因為既可以出國，又可以跟大家去旅行。在揀「Jer與柳應廷」時，他會揀「柳應廷」，因覺得「柳」字很靚。

當問到揀「寧願肥但靚仔，還是FIT但樣衰？」時，柳應廷大嗌好難揀，還問好兄弟姜濤如何選擇，豈料姜濤卻爆出一句：「你係肥但係樣衰。」全場嘩然，林家謙亦失笑說：「好hurt呀！」柳應廷立即裝作要除鞋擲向姜濤以示反擊，他更雙手指向自己表示：「係肥但靚仔囉okay！」令現場笑聲不絕。

在「無限嘅愛與使唔晒嘅錢」二揀一，他會揀「無限嘅愛」，他解釋因愛是用錢買不到的。至於「素顏與化妝」，出名貪靚的柳應廷笑言揀素顏，並自信的說自己天生麗質；姜濤聞言即叫工作人員幫對方落妝，十分搞笑。最後問到「寧願一年唔沖涼，還是一年唔洗頭？」時，柳應廷笑言：「一年唔……唔冲涼囉，因為髮型方面唔靚，花姐（經理人黃慧君）會鬧我哋。」鏡頭外的花姐隨即大叫：「你唔沖涼，我都會鬧你㗎！」他大笑說：「我有冇沖涼你都睇唔到啦，所以我唔沖涼，你都唔會鬧我！」

（即時娛樂）