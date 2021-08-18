電影《梅艷芳》公開演員名單 林家棟楊千嬅演梅姐唱片公司同事 (13:12)

紀念已故樂壇百變天后梅艷芳（梅姐）傳奇一生的電影《梅艷芳》將於11月上映，安樂影片今日公布演員名單。除之前已宣布起用新人王丹妮扮演一代舞台王者梅艷芳、古天樂飾演梅艷芳形象設計兼恩師劉培基（Eddie），以及劉俊謙飾演張國榮外，林家棟亦會參與演出，飾演華星唱片公司總經理蘇生，廖子妤演梅艷芳親姊梅愛芳。電影還有飾演華星唱片公司唱片部經理Florence的楊千嬅、飾演Ben的楊祐寧等。

電影公司亦公開最新預告，預告片結集了王丹妮、古天樂、林家棟、楊千嬅、廖子妤、楊祐寧、邵仲衡、陳家樂、楊詩敏（蝦頭）、蔣志光、李子雄、白只、陳柏宇等多位演員對梅姐的話語，道出對梅姐的珍重和欣賞，希望梅姐的精神能藉此電影傳承下來。古天樂表示記憶中的梅艷芳是一個很會照顧及關懷別人，為人亦很有義氣。他說︰「梅姐教我們的精神是要堅持，不要放棄自己。沒有事可以難到她，她要做的一定要做到。」林家棟說︰「梅姐是我們成長的一個Icon。我覺得每個年代都有機會出現經典，但王者就不會經常有。這就是一個榜樣，她怎樣在最短時間將自己發揮得最盡最好，呈現給觀眾。」楊千嬅則說︰「她是一個很大愛的人。」

（即時娛樂）