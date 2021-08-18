律師公開看守所規矩 吳亦凡如背不到監規要洗廁所 (14:12)

有律師公開吳亦凡被還押的看守所規矩，以及作息時間表及餐單。（微博圖片及片段截圖 / 明報製圖）

內地男星吳亦凡涉強姦罪被北京朝陽區警方作刑事拘留，日前正式被捕。有律師到吳亦凡被還押的北京朝陽區看守所，拍片公開了看守所的內部環境，還透露了一些規矩。被還押的人進入看守所後，要在首3天背監規，到第4天要抽查背誦，如背不出就會被安排洗廁所，能背出的則獲安排較輕鬆的工作，如擦地板、疊毛巾等。

律師又透露金錢在看守所內十分重要，每個被關押人員的帳戶最多可以存放2000元人民幣，不收超額部分，每逢月初及月中時就以購買指定品牌的生活用品，如即食麵、生果、蛋、洗髮水、牙膏及牙刷。因疫情關係，看守所不接受家屬現場存錢存物及家屬會面，直至另行通知。

被還押人員每日跟住看守所的時間表作息，早上7時起牀後進行半小時體能訓練，然後有半小時的梳洗時間。早上8時至11時要學習和勞動，之後有午餐及午休時間，下午5時吃晚餐，晚上10時就要睡覺，非常健康，但有網民認為吳亦凡不能適應生活時間表。

另外，有網民公開被還押人員的每日餐單，基本上沒太大變化。早餐有粟米粥、饅頭和鹹菜，只有星期四才有豆漿供應。午餐和晚餐的主食都是饅頭，只是餸菜款式不同。

有內地律師表示，如吳亦凡認罪，估計明年1月之前就有一審結果，慢的話就要到3月。至於刑罰，他表示根據以往經驗，吳亦凡的刑期大概不少於5年，出獄後或不能留在中國，會被驅逐出境返回加拿大。

（即時娛樂）