與粉絲合力擺心形甫士 姜濤尷尬︰每次做此動作也怕醜 (15:43)

【今日直擊】MIRROR成員姜濤、王智德（Alton）及ERROR成員何啟華（阿Dee）今日出席品牌活動，吸引數百名粉絲到場支持。姜濤玩遊戲時與粉絲合力擺出心心甫士，惹來現場「姜糖」（粉絲暱稱）尖叫，但阿Dee的粉絲叫聲分貝最高。阿Dee笑言︰「我的粉絲練開獅吼功。」姜濤暖男上身︰「不想粉絲太用力叫，他們清晨4時來霸位，要好好休息。」提到擺甫士表現尷尬，姜濤說︰「沒想過出道派心，派了3年，每次做這個動作時也怕醜，但很開心跟粉絲做這個動作。」

姜濤將拍攝彭秀慧執導新戲，他為此減少商演工作。雖然收入減少，他說︰「Ok，都夠！」Alton笑指姜濤的生活重點不是錢，而是有型和靚仔。阿Dee爆姜濤剛學識踏單車，姜濤說︰「我在戲中要踏單車，本來請朋友教我，但昨晚踩踩吓終於學識了。人生22年來未踏過單車，以前沒朋友和我踏單車。（會否約女仔踏單車？）我未能載到人。之前拍《調教你MIRROR》時大班隊友去梅窩踏單車，我當時未識，希望下次約他們一齊玩。」有指彭秀慧的新戲以MIRROR經理人花姐（黃慧君）為藍本，毛舜筠與姜濤飾母子，姜濤說：「不完全關事，很多都是原創內容，暫時不可以劇透。」

MIRROR早前成為《紐約時報》新聞人物，姜濤說︰「可以讓亞洲以外的人知道，是開心事。」阿Dee為ERROR冇份揚威海外而不開心︰「ERROR都有份為香港人帶來歡樂，不緊要啦，可能我們偏向在冰島、伊朗受歡迎。」

姜濤日前在社交平台公開盧瀚霆（Anson Lo）的醜照，他坦言曾擔心激嬲Anson Lo，幸對方夠大方，還轉發帖文開玩笑。Alton與阿Dee不怕被姜濤收集醜照做罪證，Alton笑說：「大家互相有保留罪證。」阿Dee搞笑：「不怕，我全身都是破綻。」

ERROR成員保錡被是非纏身，阿Dee說︰「非常信任他，他心情好好，正常，問心無愧。（陪保錡傾偈？）我連父母也沒有透露半句，我不回應了。」

（即時娛樂）