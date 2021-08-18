港姐真人騷｜賴彥妤朱綽盈冇得留低 朱晨麗爆喊不捨師妹 (16:25)

賴彥妤最終無得留低，朱晨麗不捨師妹而淚如泉湧（左圖）；朱綽盈同樣被淘汰。（大會提供）

港姐真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》昨晚（17日）播出一集，再有兩名佳麗冇得留低，離愁別緒籠罩整個STAY-cation。

昨晚播出餘下的水底寫真戰，最低分的兩個組別，需各自淘汰1名組員，結果粉紅組因大部分組員不諳水性，慘成最後一名；組中唯一懂水性的劉珍寶與張嘉倩，於表演雙人水底寫真時碰釘，劉珍寶被水嗆到墮後，張嘉倩在不為意的情况下搶了鏡，令照片效果大受影響。

更令人意外的是，只有一名組員不懂游水的綠組，同樣表現強差人意，首先是賴彥妤在水底誤打了葉靖儀一下，再來有梁允瑜在落水前一刻失去勇氣，猶豫良久仍未能跳下水，就連向來鬥志十足的陳懿德，亦因心急擺甫士影響整體表演，令向海嵐面露失望神情：「我嗰日心情唔係過山車，因為冇上過，完全直落谷底。」

不過綠組亦有得分部分，楊培琳全程陪着及幫忙余詠童完成動作，令易喊的余詠童感動，可惜最終獲第3名的綠組，仍然難逃淘汰組員命運。

粉紅組與綠組師姐劉倩婷及向海嵐，分別宣布朱綽盈及賴彥妤無得留低，導師朱晨麗當場淚如泉湧；劉倩婷、向海嵐、張秀文及大部分佳麗亦不捨落淚。

（即時娛樂）