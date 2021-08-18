冇底線自踩谷《思家大戰》 高海寧袁文傑糖妹數臭李思捷 (17:04)

由李思捷主持及監製的無綫遊戲節目《思家大戰》將在8月29日晚播映，但未開播前已是非多多，矛頭直指李思捷位居「十大乞人憎藝人排行榜」第3名，回巢無綫實有趕客之嫌！

不過向來玩得的李思捷，似乎不太介意，昨晚（17日）無綫播出《思家大戰》電視及網上官方宣傳片，更以無底線自踩方式拍攝，將傳聞中的李思捷乞人憎「特質」無限放大；除了主角李思捷不計形象全面配合，更有黃建東、袁文傑、高海寧、張振朗、糖妹（黃山怡）擔任「數臭專員」。

電視宣傳片以「傳說娛樂圈有個人渣得罪全行」、「畀人封殺六年，仲唔知醜四圍搲撈」為主線，並配以藝人大量負評：「麻煩友咯，成日唔跟稿改劇本」、「最叻抄橋嗰個吖嘛」、「都算寸同樣衰」、「李思捷吖嘛？唔講喇，完！」，以及執紙皮、數銀紙、掟錢等畫面，描述思捷如何「不擇手段」重金買下《思家大戰》版權。

網上宣傳片則以「前傳」形式播出，內容圍繞思捷與一班幕後開會度橋，期間思捷要求：「重金買番嚟版權，係咪應該拍得Grand啲呢?」、「搵高層曾志偉、王祖藍嚟撐一撐都好吖嘛！」、「一定要拍得我型㗎喎。」但幕後卻獻計以負面字眼「冇料扮四條」、「臭寸」、「抄人」、「今晚唔睇李」，以及群星數臭做噱頭，最終氣得思捷終極反枱喪鬧，片尾更有思捷聲演無綫高層彩蛋。

（即時娛樂）