陳健朗陳漢娜浪漫咀嘴 Dear Jane讚新歌MV充滿電影感 (17:25)

下月22日至24日在紅館舉行演唱會的樂隊Dear Jane，近日推出新歌《人類不宜飛行》，今次他們再跟填詞人黃偉文（Wyman）合作，新歌MV由電影《手捲煙》導演陳健朗擔任男主角，女主角則是陳漢娜，兩人展開疫下戀情。Dear Jane對新歌MV感到滿意：「這次與一班電影製作班底合作，真的好像拍了一部電影，然後濃縮成4分鐘，成品非常有電影感！」

MV講述一對男女，因為疫情關係要住進隔離營而認識，在悶極的隔離生活中，陳健朗經常以航拍機與住在隔壁房的陳漢娜交流。有一天，陳健朗提議陳漢娜到附近的郊外小旅遊，二人在荒蕪之地尋找樂趣而產生感情。

然後有一天，陳漢娜不幸患病要被送往醫院，而因為疫情的關係，陳健朗被禁止探望。於是他每天以航拍機，拍攝在病房中的陳漢娜，並每天拍照守候。直到有一天陳漢娜康復，發覺航拍機正在窗外拍攝着她，知道陳健朗默默等待而深深感動。

今次雖然找來演員拍攝MV故事部分，Dear Jane也有參演，除了等待進入隔離營的客串畫面，也有樂隊的戶外表演鏡頭，穿插在MV中。拍攝時的整個星期也是下雨天，Dear Jane趕得及在下雨前完成表演拍攝。導演滿意收貨後，即時滂沱大雨，雖然要狼狽執拾樂器和器材，但也感恩順利拍攝所需畫面。

這個簡單的愛情故事，卻讓眾多飽受疫情影響的網民看得津津樂道，同時亦有不少搞笑留言，大家一向對Dear Jane的MV男女主角非常留意，好像再次出現久違了的「鬍鬚佬」配上氣質美女，再加上Dear Jane動人戀曲，便成為他們心中的成功方程式，也讓他們想起了幾年前的愛情三部曲男女主角。歌曲和MV推出後，不少網民表示下月要到紅館撐Dear Jane演唱會，欣賞他們現場演繹這首歌。

（即時娛樂）