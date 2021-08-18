崔宇成做金宇彬同門師弟 盤點《警察課程》小鮮肉男神 (18:31)

由車太鉉﹑鄭振永和鄭秀晶合演的韓劇《警察課程》，已於「黃Viu煲劇平台」上架，劇情以警察大學為背景，除了鄭振永和鄭秀晶外，更有不少養眼小鮮肉演出。

在《警察》飾演海歸派新生趙俊宇、現年27歲的前B.A.P成員劉永才，去年於《哲仁王后》演出昭容皇后的堂弟金晥，憑自然可愛演技惹熱話。

現實中的永才也因為個性親和而有好人緣，演員崔振赫也是他的圈中好友，不但在社交網為他宣傳新歌，還相約健身，更曾一同演出綜藝節目，展現Bromance情；此外，近日振永也在訪問透露不時相約永才打機，又大讚對方玩遊戲有一手。其實永才自小醉心遊戲，更在六年級立志成為職業電競選手呢！

劇中飾演善浩好朋友的尹承範、現年24歲的崔宇成，初中報讀演技訓練班後，便立志成為演員，其後入讀東國大學戲劇電影系，是全智賢、趙寅成的學弟。身高1米86的他也因為出眾外型被睇中，成為金宇彬的同門師弟，2019年憑電視劇《18歲的瞬間》出道後，接連演出多部作品如《我的室友是九尾狐》、《大發不動產》等，前途一片光明。

在一眾學警新生中，飾演警校精英朴珉奎的秋英宇，是名副其實小鮮肉！年僅22歲的他參演BL劇《You Make Me Dance》出道。雖然首次拍劇，不過秋英宇演繹高中生的青澀純真，也以穩定演技征服觀眾；日前有消息指出他演出《學校2021》的男二，由於《學校》系列每拍必紅，就連男神李鍾碩、南柱赫都曾經參演，秋英宇被視為不可忽視的新演員之一。

（即時娛樂）