MIRROR ERROR周日現身記招 魯庭暉怕再被擊中想坐遠啲 (19:23)

MIRROR、ERROR、鄧麗欣（Stephy）、顧定軒將於周日（8月22日）出席特備節目《力圖打排球》記者會。ViuTV在官方社交平台發文表示︰「你期待的《力圖打排球》記者會8月22日（星期日）中午12:00 FB LIVE！鄧麗欣 X 顧定軒 X 力圖MIRROR X ERROR將會為《力圖打排球》先行熱身！早前答應接招嘅奧運港隊羽毛球代表謝影雪、鄧俊文亦將會落場！鬥排球定羽毛球好？而黃金Sir陳宇琛、陳子豐、沈殷怡、陳海寧、余潔滢、駱振偉、陳安立、余逸思、力臻排球隊亦會隨時加入組隊！落手落腳應援！全場仲有Keyman評述，專業級加持！到時邊個係神隊友，邊個係豬隊友？鬥過先知！」

ERROR上月出席ViuTV活動介紹節目《力圖打排球》時，隊長肥仔（梁業）曾打排球擊中ViuTV高層魯庭暉。據知，魯庭暉星期日也會出席記者會。他在社交平台上載記者會宣傳照，相中除有肥仔外，顧定軒手上及人群中間也有一個排球，款式跟當日擊中魯庭暉的一模一樣。魯庭暉留言︰「圖中有兩個圓形物體加埋起嚟好危險，阿同事我嗰日可唔可以坐遠啲？」大批網民在留言位置打上笑到喊的表情符號，有網友表示不要將排球交給肥仔，魯庭暉就應該會安全；也有網民說「放心，肥仔應該係後備，未必有上場機會」。

（即時娛樂）