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千億新抱跟奧運銀牌得主喜相逢 徐子淇孖何詩蓓自拍合照 (19:00)
文章日期：2021年08月18日
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徐子淇跟何詩蓓自拍合照，兩人展示燦爛笑容。（Ig圖片）
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千億新抱徐子淇今日傍晚在社交網貼了和兩面奧運銀牌得主的港隊「飛魚」何詩蓓合照，徐子淇和何詩蓓各人手拿一面奧運銀牌，展示燦爛笑容。徐子淇以英文留言，讚何詩蓓是甜美女生，並表示大家會支持她。
（即時娛樂）
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