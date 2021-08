始源以英文留言「Salute to my beard」!(Ig圖片)

韓國男團Super Junior(SJ)成員始源留了鬚一段時間,變了熟男的他雖然男人味爆燈,但不少網民及粉絲留言表示看不慣,並希望他快些剃鬚,到今天始源在社交網先貼了一張他跟濃密的鬍鬚farewell相,他以英文留言:「Salute to my beard. It's been real.#farewell」然後始源再貼了逾1分鐘的剃鬚短片,他拿起鬚刨剃掉鬍鬚,獲網民讚後生呢!

