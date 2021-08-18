曾被公司「照肺」？陳約臨失態事件後首現身 喊晒口道歉 (21:22)

【今晚直擊】在東京奧運採訪「劍神」張家朗奪金感受時表現失態的陳約臨，今晚（18日）出席無綫「2020東京奧運會」慶功宴，亦是她自該事件後首度現身見傳媒。

陳約臨有備而來，並為事件再向大家道歉，她說：「對於我在東奧採訪期間不成熟和不專業的行為，向大家講對不起。無論在日本，還是香港的同事，為是次奧運都付出了很多，對於我的行為影響到不同的人，感到不好意思。」陳約臨稱在事件發生後，以及隔離期間自我反省，希望在日後工作中可以進步，從錯誤中汲取經驗。

問可有親自面對面向張家朗道歉？陳約臨稱他們不能跟運動員接觸，但已私下向對方傳信息，為自己行為影響到對方感受和情緒，以及引起迴響致歉，她說：「當日見到張家朗奪金、創造歷史很替對方開心。他說他明白，亦多謝他原諒我這個不成熟行為，知他將參加全運會，預祝他再創佳績。」

對於她最初堅持自己無做錯，但之後又親筆寫道歉信，問是否受到公司壓力？陳約臨解釋當時做完直播2分鐘後，便有記者聯絡她，所以情緒仍很高漲，控制不到自己當刻情緒和反應，這也是日後要學習。

公司可有找她「照肺」？陳約臨坦言公司第一時間聯絡她，她感謝公司關心、開解、鼓勵和提醒，「我發覺被人原諒的感覺很珍貴，會更珍惜以後的機會。事件發生後，我繼續努力投入採訪工作，包括去伊豆採訪李慧詩，不想再影響到更多人」。

問到她事後喊了多少晚時，陳約臨按捺不住流淚，邊喊邊說原本那是一個好好表現自己的機會，但反而表現得不成熟，多謝公司和同事的包容，事件令她成長，亦從中汲取教訓，將來會做得更加好，她說：「每一個支持和批評的留言我都有看，我會一一接受，希望之後做得更好。」

（即時娛樂）