聲夢騷結束後｜鍾柔美連飲兩杯珍珠奶茶 Archie放肆狂食 (22:22)

泳兒、鍾柔美和Archie今晚參與《伍仲衡再搞花臣音樂會》催票直播。（鍾一虹攝）

【今晚直擊】泳兒、《聲夢傳奇》學員鍾柔美（Yumi）與冼靖峰（Archie），今晚（18日）到葵涌參與《伍仲衡再搞花臣音樂會》催票直播，音樂人伍仲衡表示此騷將於10月16號、17號假九展舉行，今回邀請新一代歌手任嘉賓，都擔心有代溝。

泳兒表示之前曾跟伍仲衡開直播，大家合作愉快，還試過唱到三更半夜，但16號開騷當天撞正她生日，她說：「16號我生日，申請了請假，所以安排17號加入演出。」伍仲衡答應17號在台上為她慶祝生日，又透露音樂會邀請了多位歌手外，還有幾位神秘嘉賓，故編排演出歌單非常頭痛，已交由導演協調。

Yumi和Archie笑言完成《聲‧夢飛行》演唱會後出現後遺症，心情尚未平復，好掛住舞台，回望辛苦綵排，換來滿足感。Archie表示完騷後即放肆飲食：「Gin Lee（李幸倪）老師請食炸雞，我只敢吃一塊，要為這個直播做準備。」Yumi自爆騷前兜路避見飲品店，直至完騷後連飲兩杯珍珠奶茶慰勞自己。

Archie正期待推出個人作品，要等公司安排，亦希望向伍仲衡邀歌，又坦言做音樂會嘉賓壓力更大；Yumi也承認心情緊張，擔心表現失準，會被人睇小，故平時練歌對自己要求更高。

（即時娛樂）