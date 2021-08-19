3歲孻女塞膠珠入鼻孔 鄺文珣急召救護車送囡囡入院 (13:03)

鄺文珣與丈夫應德榮（Andrew）育有2子1女，3歲孻女Chesney發生家居小意外，她一時頑皮將手鏈的珠子塞入鼻孔，嚇到鄺文珣和老公即時召救護車送她入院。

鄺文珣在社交平台上載他們3人在救護車內的照片，鄺文珣一臉憂心，Andrew安撫住懷中的女兒。鄺文珣說︰「小baby們實在太喜歡放東西進鼻孔內。話說昨晚Chesney被媽媽發現放紙巾入口後，今早竟被哥哥發現將手鏈的珠子放入鼻內（DIY的膠珠手鏈給她弄斷了）。當然我們立刻call白車（爸爸已嚇到手忙腳亂，不宜駕駛）。同時要安撫哭傻了的Chesney，也要calm down『比較緊張』的爸爸，今早實在有點兒混亂。」

「感恩的是Chesney呼吸暢順，我邀請她留心護士和醫生所做的工作，讓她回家後可一樣幫助醫治她的小公仔，所以整個過程她將focus都放到別處去，沒有再哭。到最後，醫生教我們一個小動作稱Mother's Kiss，便輕鬆將小珠子拿出來。不過今次是爸爸作此偉大拯救，所以應該叫Father's Kiss。因為小珠子在Chesney的左邊鼻孔，所以要先按着右邊鼻孔然後將爸爸的嘴放在她的口上面（像人工呼吸），然後大力一吹，整粒珠子就這樣噴了出來了！分享這個看門口小tips給身邊的家人和朋友。」

（即時娛樂）