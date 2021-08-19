49歲生日開騷與歌迷慶祝 鄭秀文淚眼感激亡父生前鼓勵 (15:45)

鄭秀文（Sammi）今天（8月19日）49歲生日，昨晚於生日前夕在九展Star Hall舉行音樂會，與3000名歌迷慶祝。Sammi以一曲《我們的主題曲》為音樂會揭開序幕，隨後唱出《愛上一個人》、《調情》、《如果你有事》、《萬物有時》及《新造的人》等，又首播新歌《無人島》MV。

生日歌響起，坐在粉紅梳化上的Sammi捧着生日蛋糕，她說︰「今年是我最後一年4字頭生日，多謝你們為我慶祝。望到台下的熒光棒，一點一點，你們就像螢火蟲，一小點一小點地凝聚對我的愛，支持我，愛護我，多謝你們！」

演出期間，Sammi提起去年逝世的父親，她眼濕濕地說︰「我喜歡唱歌，用歌聲為自己及身邊人打氣。今天很想唱給身在天家的爸爸聽，他從前常為我打氣。每次我感到氣餒，想退休的時候，爸爸就會為我打氣，鼓勵我。我很想唱這首歌，送給自己和返了天家的爸爸。」Sammi唱出陳百強《喝采》時，一度背向舞台拭眼淚。尾聲時，Sammi勁歌熱舞，她自言雖然年紀大很疲累，但敵不過歌迷熱情，安歌《愛的輓歌》及《終身美麗》，為音樂會畫上句號。

完騷後，Sammi在後台開薯片慶祝。她說︰「終於吃到我朝思暮想的薯片，完成演出可以食和休息。這次音樂會不是紅館演唱會形式，所選的歌頗冷門，希望歌迷會喜歡。多謝歌迷今晚給了我一個難忘的生日會，多謝大家祝福！」

（即時娛樂）