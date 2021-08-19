港姐真人騷｜大熱陳聖瑜梁凱晴口才環節失準 12男藝人刁鑽問題考佳麗 (17:07)

港姐真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》最終回相當緊湊，4組佳麗分別以英倫淑女、型格中性西裝、東方傳統旗袍及羅馬式飄逸靚裙造型展現舞藝，再接受12位男藝人刁鑽問答考驗，最後才藝表演。12名男藝人中，丁子朗及孔德賢分別以「你哋最想Foul邊個」及「邊個覺得自己好有機會冠軍」考驗佳麗，眾佳麗面露難色，但仍有勇者大膽「接招」，獲TVB副總經理（綜藝、音樂製作及節目）暨大會評審曾志偉讚「答得好好」。才藝表演方面，橙組佳麗盡顯搞笑一面，粉紅組的王嫿嫿及戴佳敏則示範一字馬，獲曾志偉點名讚賞。

昨晚（18日）播出一集，師姐莫可欣及麥美恩齊以導師身分，向佳麗教授禮儀及口才。莫可欣先叫佳麗自我介紹，大熱梁凱晴疑因緊張「失手」，莫可欣則說：「你講嘢太單調，你似喺電視介紹自己，我感受唔到你，似唸稿多啲，要多番啲高低音。」另一大熱陳聖瑜則在考驗口才環節失分，她想積極表現自己，卻跟隊友王嘉慧互搶對白，被莫可欣點評：「好多人同一時間講嘢，同埋有人搶嘢講。」

整個Staycation除了佳麗落足全力，師姐們亦投入肉緊，尤其4位慧妍雅集師姐，更貼心指導及扶持師妹，在最後衝刺決賽前夕，她們與候選佳麗真情對話，並以自身經歷勉勵師妹，朱晨麗分享自己如何面對因不懂廣東話帶來的壓力：「初頭參選唔識講廣東話，連講自己全名都口窒窒，每次面對傳媒或面對佳麗都係唔出聲，因為好怯。但唔緊要，大家會包容，當然大家亦都會笑（我），但如果可以令到大家開心咁又一日，都幾好吖。」張嘉兒則勉勵師妹們說：「決賽嗰日，媒體突然話我係黑馬，唔好畀外界label咗你係大熱，或者冇人留意，然後影響自己嘅信心，其實所有人都有機會。」

（即時娛樂）