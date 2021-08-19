《怒火》甄子丹設計完美搏鬥Ending 霆鋒練雙刀挑戰難度 (17:55)

由甄子丹和謝霆鋒主演的電影《怒火》，今天（19日）在港上映。《怒火》中連場激戰，動作導演甄子丹把結尾一幕，設計於教堂大對決，他明白這對決十分重要，除了要有創新元素，同時亦要保持張力，將氣氛推至最高峰，子丹透露：「這場戲的難度太高了，我跟導演說『北京道那一幕拍得太震撼了，接下來那場對打，怎麼能維持那麼高的情緒呢？』想了好幾個月，終於讓我想出非常厲害的橋段！」子丹興奮地向陳木勝導演及霆鋒提出心中所想：「很多喜歡動作片的朋友都會認同，《殺破狼》最經典的一場戲，就是我拿警棍與拿刀的吳京對打，我希望找到自我突破，這次就讓霆鋒去挑戰吳京，愈高難度、愈要超越！」

聽罷子丹的犀利構思，陳木勝導演立即O嘴，並詫異反問：「你是在開玩笑吧？」霆鋒亦表示一頭霧水：「丹哥說完了，我也是莫名其妙，但既然要挑戰經典，我本來習慣一隻手耍刀，為應付這場對決，我回去就練習了雙刀，打起來多了一些效果。」子丹笑說：「當年《殺破狼》係場經典，輸咗係應該，贏咗你發達，打平手都算贏啦。」霆鋒平時也練習單刀，電影開拍前，他花了個多月時間練雙刀，等到這場戲拍攝時，只見霆鋒無時無刻舞着雙刀，子丹亦為這場戲做準備，未埋位前做引體上升及擊拳動作，期間跟霆鋒研究如何拍得好看又安全；拍攝期間，子丹對霆鋒的表現滿意，笑言霆鋒成功畢業，演出符合要求：「這場戲拍了10天，拍到第5、6天，感覺已經很不錯，拍到第7、8天，我知道沒有問題了，吳京一定會打電話給霆鋒說『你拍得很好』。」

在這幕教堂重頭戲中，拍攝現場放置了一台鋼琴，子丹即興彈奏Elton John名曲，令工作人員稍為放鬆；輕鬆過後，上演激烈動作戲，子丹竟用霆鋒的頭「彈」鋼琴，當然子丹也在琴鍵上做足安全措拖；「廝殺」背後，子丹惜住霆鋒，霆鋒說：「丹哥特別擔心我的臉，只拍了兩個take，大家都滿意效果。」

（即時娛樂）