向193傳授5項男神秘技 古天樂養成斷食習慣10幾年 (19:41)

【今日直擊】古天樂（古仔）和ERROR成員郭嘉駿（193），今日到銅鑼灣出席品牌活動，吸引數百粉絲到場圍觀，尖叫聲不絕，迫爆商場。古仔向193傳授5項男神秘技：識包裝、識人、識做人、識保養和識收工，193聞言立即乖口賣：「識古生，有古生庇佑，在呢行一定大紅大紫啦！」逗得古仔微笑。

古仔受訪時再分享男神心得，認為做藝人也需要口才，懂得搞氣氛，可以提升受歡迎指數，近兩年他也領悟到識健康的重要性，閒時會研究各樣健康生活：「我除了做運動，已養成斷食習慣10幾年，每日只會食一餐，安排傍晚6時進食，每逢初一、十五就會茹素。」

問到拍戲消耗體力，有沒有試過放棄斷食？他說：「我日間好少進食，見人在身邊飲食，我會走開，避免挑起為食癮，肚餓就飲水，工作忙自然會忘記要食。我聽過一個醫生講，人要減少身體負荷，食太多不太好，應該保持有少少肚餓感，讓身體燃燒脂肪，幫助調節各樣機能，但這個斷食方法不是人人適合，如果有腸胃問題，就要先徵詢醫生意見。」他苦笑稱最近忙於拍攝電影《掃毒3》，在炎夏著冬裝兼且要演打鬥動作，更加有助他喼弗。

對於193「擦鞋」望有他庇佑，古仔沉默不語。問他接連跟ERROR合作商演，會不會開戲合作吸金？古仔避談：「我作為演員，睇劇本好緊要。」

（即時娛樂）