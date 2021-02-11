曾買假貨波鞋感肉赤｜193@ERROR笑公司出糧慢 稱首期只夠買劏房 (19:54)

【今日直擊】ERROR成員郭嘉駿（193）今天偕影帝古天樂（古仔）出席品牌活動，期間193喜獲古仔傳授男神秘技，他聞言即賣口乖回敬古仔：「有古生庇佑，在呢行一定大紅大紫啦！」

193早前在社交平台徵限量波鞋，惹網友揶揄搲波鞋贊助，他重申只是尋求買正版波鞋途徑，不想陷入假貨陷阱，「我已經用成本價買到對限量波鞋，一定不是粉絲送的。有些假波鞋仿真度高，波鞋界的人都難分真假。我以前也試過用炒價3000元，買了假貨波鞋，正價不到1000元，好肉痛」。

他早前因波鞋是非，豪言「拍一個廣告夠買20對波鞋」，問他密密接商演，有沒有置業計劃？193笑言公司出名出糧慢，暫未知身家有沒有暴漲，但做這行缺乏安全感，不知自己明天會否像吳亦凡般起伏大，故他都有經營小生意幫補收入，賣衫、月餅、公仔都掙到錢，最近也想置業，「但我的首期，只夠買劏房，未夠買豪宅」。

193又稱趁機會向古生偷師，對方無條件提攜後輩，不知該如何作報答：「古生畀意見好受用，他有睇ERROR演出，教我們點改善可持續發展，袋好多錢入我袋。」提到隊友吳保錡爆桃色新聞，193指保錡心情穩定，繼續穩定食「沙律」。

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（即時娛樂）