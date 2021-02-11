港姐2021｜朱玲玲林大輝擔任評判 梁允瑜王嘉慧變「容易受傷的佳麗」 (21:05)

朱玲玲和王幼倫擔任今屆港姐大會評判，而梁允瑜和王嘉慧今天齊齊包住繃帶見評判。（陳釗攝）

【今日直擊】《2021香港小姐競選》20位候選佳麗，今天會晤5位大會評判，包括朱玲玲、王幼倫、林大輝、劉偉強及余錦基，無綫高層曾志偉、樂易玲及何麗全亦有到場。朱玲玲和王幼倫首次見佳麗，朱玲玲讚她們平均都靚，見面時會深入了解她們性格、內涵和表達能力。王幼倫則認為除美貌與智慧外，善心都很重要。

談到當中有「爆粗佳麗」，可會影響印象？朱玲玲表示看不懂中文，所以沒有留意報道，她說：「美貌固然重要，智慧也不一定要去到博士，重點是懂得突出自己，面試印象很重要，要得體。」

（1）梁允瑜與（13）王嘉慧同病相憐，梁允瑜左腳腳踝用繃帶包紮，兩人成為「容易受傷的佳麗」。梁允瑜表示因近日沒有吃飯，只吃雞胸，練舞時感到無氣力兼抽筋而不慎拗柴，擔心影響演出，希望快點康復。談到要會見評判，梁允瑜有少許緊張，問到會否擔心過往負面新聞影響評判印象分？她說沒辦法，已是過去的事，並幽自己一默：「食魚蛋都是香港地道文化，應該傳開去。」

兩位大熱佳麗（3）陳聖瑜和（15）梁凱晴的自選服飾，較其他佳麗密實，她們表示想呈現斯文、大方形象，加上要見評判，穿得莊重一點。陳聖瑜表示見評判不緊張，最緊要淡定。反而梁凱晴有少許緊張，希望能發揮自然。

（即時娛樂）