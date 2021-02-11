相當揼本｜MIRROR成員邱士縉31歲生日 粉絲設計「巨龍巷」「巨龍巴」賀壽 (21:30)

MIRROR成員邱士縉明天31歲生日，他的粉絲設計了「巨龍巷」和「巨龍巴」，為偶像賀壽，相當揼本。（大會提供）

男團MIRROR人氣高企，12位成員各擁大批粉絲支持，明天（20日）是暱稱「巨龍」的邱士縉（Stanley）31歲生日，粉絲們送上驚喜！今日有一輛印有Stanley肖像的巡遊巴士行駛鬧市，車身不單貼上「Stanley Yau」及「Happy Birthday」等祝賀字句，並印有粉絲們對Stanley的心聲及說話，整個祝賀廣告設計有型兼夠潮，於鬧市穿梭期間相當曯目，吸引大批市民拍照。

據知今次巡遊巴士，由一位廣告公司老闆兼Stanley粉絲親自設計及安排，將於不同區域連續行駛4天，平日租用此巡遊巴士，價錢高達3萬元一日，加上司機薪酬，此4日就花了約15萬港元。

除了巡遊巴士賀壽外，在介乎油麻地碧街及登打士街的一條行人巷內亦有驚人發現，整條行人巷貼上Stanley的巨型祝賀廣告，一字排開非常搶眼！這條行人巷人來人往，貫穿旺角及油麻地的必經之路，平日張貼不同類型宣傳廣告，今次該廣告公司老闆亦於暑假這個黃金檔期，特別抽起整條行人巷的廣告位置，獨家為Stanley賀壽，認真有心思。

不少途人見到Stanley連環祝賀廣告，「逼爆」整條巷都大感好奇，不少網民在討論區熱議，有fans將這段行人巷命名為「巨龍巷」，巡遊巴士則叫「巨龍巴」，甚有創意。

Stanley入行前是舞蹈員，他憑《全民造星》出道，起步較為慢熱，但他參演的劇集獲不俗評價，且愈戰愈勇，累積一班忠實fans。夢想做演員的Stanley，有份參演港版《大叔的愛》，除了男主角呂爵安、盧瀚霆及黃德斌的演出掀起話題外，飾演他們同事Louis的Stanley扮演賤男一角，演技自然搞笑，獲得不少好評，人氣亦隨之急升。

（即時娛樂）