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水晶婚｜跟老婆結婚15年 徐榮發表冧妻宣言：感恩有你 (22:05)
文章日期：2021年08月19日
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徐榮和太太結婚15年，他在社交網貼了和太太甜蜜照。（Ig圖片）
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無綫藝人徐榮和老婆不經不覺已婚15年，今天徐榮在社交網貼了和太太甜蜜組圖合照，相當恩愛，徐榮發表冧妻宣言「我們的第十五年，水晶婚，#謝謝你的照顧 #謝謝你的包容 #願我們越來越好 #感恩有你」。
（即時娛樂）
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