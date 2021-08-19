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水晶婚｜跟老婆結婚15年 徐榮發表冧妻宣言：感恩有你 (22:05)

文章日期：2021年08月19日

無綫藝人徐榮和老婆不經不覺已婚15年，今天徐榮在社交網貼了和太太甜蜜組圖合照，相當恩愛，徐榮發表冧妻宣言「我們的第十五年，水晶婚，#謝謝你的照顧 #謝謝你的包容 #願我們越來越好 #感恩有你」。

（即時娛樂）

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