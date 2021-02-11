姜濤爭贏「大姜真愛」男主角 盧瀚霆白滑腋窩搶鏡 Edan示範「佐敦道起跳」 (22:55)

MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan），上次為連鎖快餐店拍攝「大姜的愛」惹熱話，適逢該快餐店的App周年慶典，再邀來3位成員拍攝續集「大姜真愛《男兒爭入樽》」，是次三子大鬥法，爭取成為籃球劇男主角，片段今晚（19日）10時首播，而廣告片導演袁劍偉也粉墨登場。

該片長逾7分鐘，3位成員在片中各出奇謀，以型取勝，Anson Lo找來「神徒」（粉絲暱稱）啦啦隊載歌載舞，他們身穿粉紅色舞衣為教主打氣，身穿運動背心的Anson Lo亦跳得投入，更被網民發現他沒有腋毛，腋窩相當白滑；接着輪到Edan出招，他在片中說：「佐敦罰球線起跳就叫勁？佐敦道起跳都仲得呀！你以為人多就mark到我？哼！我仲有一招勁到冇朋友呀！叫做『垂直的薯條』，我仲可以加無限轉體，我根本就係一條放肆嘅薯條。」

接着輪到袁劍偉發言：「其實呢，我一早想講㗎喇，男主角我已經揀咗喇。」之後播出姜濤打籃球英姿，袁劍偉續說：「我要搵嘅演員除咗眉清目秀、風流倜儻、玉樹臨風、風度翩翩、儀表堂堂、威風凜凜，仲要有本事將生命融入籃球，將籃球融入生活，再將生活融入個客嘅產品嗰度…」此時姜濤插嘴：「多咗呀導演！」袁劍偉再表示：「我嫌講得少添呀！今次主角人選，最緊要型，我已經揀咗姜濤。」

爭贏做男主角的姜濤得戚地說：「等你（Edan）操番好啲球技？定等你（Anson Lo）啦啦隊成團呀？打波同食麥記一樣，都係靠速度贏，點可以停喺到等㗎？」

（即時娛樂）