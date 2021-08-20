周柏豪請假逾10小時陪老婆入產房 1子1女好滿足無意再追 (16:27)

【今日直擊】周柏豪日前再做爸爸，太太朱敏君（Stephanie）為他誕下細仔，湊成「好」字。正在忙拍新劇《旁觀者》的柏豪今日在醫院見傳媒，表示兒子出世當日，他向劇組請假逾10小時陪太太入產房，並在醫院留宿了一晚。他說︰「太太剖腹產子，我沒拍下整個分娩過程，只影BB出世那刻。BB中、英文名未有，我叫他『弟弟』，因為我教女兒叫他『弟弟』。」

柏豪表示兒子臉蛋的下半截似自己。談到大女可有呷醋時，他說︰「我們半年前已對她說會送個BB給她。太太最初抱住BB時，她沒什麼，但不久後就問『點解咁耐未到我嘅』。後來問女兒要不要飲奶，她說先讓BB喝，令媽媽感動落淚。我當時沒什麼，後來回想時自覺很幸福和順利，也忍不住哭了出來。」至於送什麼給太太，柏豪自言一開始已將自己的全部給了對方，他會繼續努力工作，並且奉上自己的時間和愛心。

柏豪坦言早計劃好三年抱兩，現在有1子1女非常滿足，不打算再追。對於太太今次又秘密懷孕和分娩，他說︰「我不是刻意不講，只是家中老人家不想那麼高調。長輩、朋友和同事知道的，他們保護和惜我們才沒特別去講。」

（即時娛樂）