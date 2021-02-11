MIRROR愛私藏隊友「黑圖」 盧瀚霆遭呂爵安狂影底褲相 (17:59)

【今日直擊】MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）出席品牌活動，吸引2000粉絲迫爆商場，有粉絲為霸靚位更早於昨晚11時到商場門口排隊等入場。大會亦安排50名保安維持秩序，4子在經理人花姐（黃慧君）及10多名工作人員陪伴下現身，其間不時跟粉絲揮手。

姜濤擔心粉絲通宵排隊會身體不適，強調大家有很多機會見面，希望他們注意健康。Anson Lo亦表示︰「我們平均每天只有2、3小時睡眠時間，所以心痛粉絲為追偶像而不夠休息。」有指MIRROR狂吸廣告客戶令ViuTV虧損大幅減少，Edan說︰「不知道。Jer（柳應廷）最近掙好多，卻不肯請大家食飯﹗」

Anson Lo近日被姜濤公開醜照，他說︰「沒有嬲，因為已非首次，我們初出道時也試過，是我們之間的玩笑。我本想報仇，整他們的『黑圖』，最後決定留一線。不過，我不會刪相，等節日時當禮物送給他們。」姜濤自爆去年曾被隊友偷拍他穿短褲時的照片，有關照片至今仍在他們的手機內。自嘲醜樣的Edan表示拍下不少隊友的出醜照，等大家可以一齊醜。Anson Lo爆Edan惡行︰「之前和Edan、Jeremy（李駿傑）去日本旅行，他一見我洗完澡只穿底褲出來便狂影，說將來會以相片要脅我付他最少數十萬元，我不信他夠膽。」

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（即時娛樂）