七公主｜林夏薇背面全裸片有足本睇 網民驚訝：好爆 (18:42)

林夏薇在無綫劇集《七公主》飾演顧語嫣，配合角色對亡夫思念的強烈程度，昨晚播映（第9集）她有背面全裸演出，色誘跟戲中跟她老公撞樣的王男（徐榮飾）。翡翠台播出時是合家歡時段，露股及太性感鏡頭需全數刪走，但仍看到林夏薇的背部大特寫及肩膊，是她從演以來最大膽演出。林夏薇表示對監製陳維冠百分百信任：「拍之前有同監製溝通，他同我講會拍出淒美感。其實這場戲是感人，不是色情。」她說拍這場戲難度甚高，從未試過如此瘋狂黐膠紙防走光：「做足打底功夫，其實着了兩層褲，裏面着黑色褲再著肉色褲包住，事前在屋企已經試了好多次，因為這場戲相當難演，為免影響現場拍攝情緒，做足安全措施，等自己可以投入去演，估不到出來效果會咁逼真，自己都嚇一跳。」

林夏薇透露拍攝時有盡快調整心情，因不想徐榮被自己影響感到尷尬，並謂因兩人很快便投入角色，故拍攝近乎1 take過完成。為了不負林夏薇搏到盡的演出，相關場口昨晚劇集播出後，已在myTV SUPER足本播出。

對於林夏薇如此突破性演出，網民感驚訝，紛紛留言：「薇薇冇用替身？乜拍電視劇都去到咁盡。」、「我啱啱睇完林夏薇全裸完整版！好爆哦！」有網民又說該場戲拍得好感人，讚徐榮演技好：「薇薇視后級演技」、「顧語嫣同王男互相救贖，做彼此救生圈，好感動！薇薇同徐榮都做得好！」

（即時娛樂）