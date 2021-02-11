晚吹-戀講嘢｜193愛女生扮被動︰做暗示令我知道她對我有好感 (20:02)

ViuTV全新節目《晚吹-戀講嘢》將於8月24日起逢星期二晚播映，4位主持ERROR成員193（郭嘉駿）、鄭伊琪（浩南）、譚凱倫（Helen）及郭奕芯，會以貼地﹅刻薄﹅保守﹅豪放的不同視覺，為現場嘉賓提供意見﹅排難解紛及拆開愛情枷鎖。

首集內容圍繞「A0」，意思是從來未拍拖。節目組請來兩位「A0」女生嘉賓，分享她們與男性的相處方式，4位主持幫忙拆解她們仍然單身的原因，齊齊諗辦法「出pool」。郭奕芯分享自己「A0」時的感受 : 「讀中學的時候，最好的朋友拍拖，男朋友日日接返學放學，覺得好犀利，很甜蜜。他們中二、中三時已發展到有性行為。我當時覺得很有趣，真的不知道何時才體會到。」

其中一位女嘉賓談到自己主動追男仔的經歷時，Helen自言每次主動追男仔也不成功。浩南說︰「我有做主動，多數成功一齊，但做主動的時候，得出來的結果不是自己想要那樣。」193就表示︰「太主動的女仔，我會覺得對方像對所有男仔都是這樣，試過很多次，有很多經驗。我喜歡自己做主動、女仔扮被動，做一些暗示，給我信號，令我知道她對我也有好感。」193其後更與女嘉賓示範壁咚情節，模仿女嘉賓與其他男生交往的情節，惹得全場尖叫。

（即時娛樂）