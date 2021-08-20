與陳炳銓去年結束7年情 李佳芯：可惜行唔到結婚這一步 (21:15)

李佳芯（Ali）與陳炳銓拍拖7年，兩人交往由不被外界睇好到廣獲觀眾接受，經歷了艱辛日子，兩人發展到在西貢獨立屋的同居關係。去年傳兩人分手，Ali搬離西貢愛巢，低調處理感情事。傳媒向她求證「分居」消息？她以方便拍劇為理由才搬屋，後來她形容跟陳炳銓的關係，她曾說：「我們一直是好朋友，找個大家舒服方式相處和成長。」似承認兩人關係有變，最近不時傳出李佳芯有新追求者，她終於公開跟陳炳銓分手的原因。

她接受《明周》訪問，說相信緣起緣滅，去到盡頭位置每段關係都要轉變相處方式。兩人一起的時間不短，對分手感可惜，但她跟陳炳銓仍是朋友關係並有聯絡。最近她在籌備拍微電影，陳炳銓做製作，經常提供意見。

李佳芯透露是去年拍《智能愛人》期間分手，不開心便全情投入工作。提到兩人相戀7年，李佳芯稱在2018年成為視后，她在事業高峰期最想結婚，並主動提議結婚。不過，結婚是兩個人的事情，她不能增加對方的壓力，可能他們的步伐不一致，陳炳銓未準備好。她讚舊愛是好男人，但他較遲起步並努力中，而她則獲大家認同，外間以他們的事業作比較對他是不公平的。她稱當初跟陳炳銓一起，他們也經歷了很多閒言閒語，共同度過並漸獲得接受。她稱相處是兩個人的事，沒有高低之分，認識他們的朋友也會明白為何她會喜歡對方。他很可靠、心地好、是好老師又是傾訴對象。若果他們能行到結婚這一步就更無堅不摧，可惜就是欠這一步。

（即時娛樂）