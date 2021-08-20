披荊斬棘的哥哥｜言承旭拒聽假話哽咽 黃貫中享受比賽 (22:19)

內地節目《披荊斬棘的哥哥》今日播出第3集，節目中33位哥哥分成8組，為即將上演的「太空留言板演唱會」閉關苦練。其中黃貫中（Paul）與言承旭、張雲龍、陳輝、劉瑞瑞組成5人部落表演《淒美地》；張晉和高瀚宇、白舉綱合組「說唱演」組合演繹歌曲《MMA》。黃貫中遇上首個難關，被音樂總監直斥表現鬆散，言承旭亦指隊友沒有交出真心，團隊氣氛一度陷入低沉。

張晉領軍的「說唱演」組合，在搶歌環節成功奪得《MMA》。提到當選隊長，張晉笑言全因自己年紀大，又直言兩位隊友個性神經質、容易激動，因此需要適當時候穩定軍心。製作組建議「張晉部落」起用格鬥式八角籠舞台，展現《MMA》的打鬥元素，隊友們非常興奮，張晉卻點出憂心之處：「打完這段是沒辦法唱歌的，因為這個（武打）比跳舞累很多。」豈料白舉綱卻直指打功夫不太累人，張晉聞言認真反問：「你打過嗎？我們以前武術表演時，是喘得話都不能說，如何唱歌？」雖然各有想法，不過張晉在深思後盡展隊長風範，不但願意配合團隊，更透露被隊友的熱情打動，最後玩成一團，有默契。

黃貫中的5人部落亦面對同樣問題，音樂總監陳偉倫視察他們排練後，認為表現鬆散、令人失望。隊員言承旭坦言缺乏信心：「Paul哥他們說我做得不錯，其實我覺得我們沒有聽到很真實的聲音。」言承旭因此主動集合成員剖白心聲，希望眾人不要過於美化大家表現。黃貫中耐心靜聽後表示贊同，同時向隊員表示：「我只有一個要求，大家別想淘汰這個事情，可以嗎？我覺得這個（想法）會影響我們的表現。」經過一番交流，《淒美地》團隊變得更有凝聚力，迎來第一次的完美練習，令人鼓舞！不過在下期預告中，隊長陳輝透露排名不理想，其中一位哥哥更有可能需要暫別舞台，此時黃貫中主動提出：「讓我來做。」其後言承旭泣不成聲說：「你知道那個感覺……我很難得我會遇到這麼好的團隊。」

（即時娛樂）